Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Führerschein gerichtlich entzogen

Unkel/ Linz (ots)

Am Sonntagmorgen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Linzer Straße in Unkel ein weißer Seat Leon einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte der 26-jährige Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Es konnte ermittelt werden, dass dem Beschuldigten im August 2023 gerichtlich die Fahrerlaubnis entzogen wurden. Gegen den Mann aus Unkel wurde ein Strafverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell