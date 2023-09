Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser in Untersuchungshaft

Bautzen, Stollberg (ots)

14.09.2023 / 11:30 Uhr / Bautzen + 21:50 Uhr / Lugau bei Stollberg

Der 30 Jahre alte syrische Schleuser, der am 14. September 2023 in einem Transporter 30 Migranten nach Bautzen gebracht und in Lugau bei Stollberg durch die Bundespolizei festgenommen wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen verantworten. Er wurde in die JVA Görlitz eingeliefert.

Siehe auch Pressemitteilung vom 15.09.2023.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell