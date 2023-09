BPOLI EBB: Taxifahrer schleuste Migranten ein

Oberseifersdorf (ots) - 12.09.2023 / 17:30 Uhr / Oberseifersdorf Die beiden 27 und 32 Jahre alten tschechischen Schleuser, die am 12. September 2023 in einem Citroen Jumper 49 Migranten nach Deutschland gebracht und in Oberseifersdorf durch die Bundespolizei festgenommen wurden, befinden sich in Untersuchungshaft. Die beiden Männer müssen sich wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen ...

