BPOLI EBB: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektionen Chemnitz und Ebersbach: Schleuser brachte 30 Migranten mit einem Transporter nach Deutschland

Oberseifersdorf, Görlitz (ots) - 11.09.2023 / 19:20 Uhr / Oberseifersdorf Der 41-jährige ukrainische Schleuser, der am 11. September 2023 um 19:20 Uhr mit sechs eingeschleusten Migranten festgenommen wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. Er wurde in die JVA Görlitz eingeliefert. Anmerkung: Siehe auch Pressemitteilung vom 12.09.2023 Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Alfred ...

