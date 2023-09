BPOLI EBB: Schleuser in Untersuchungshaft

Bautzen (ots) - 11.09.2023 / 11:45 Uhr / Bautzen Unbekannte Diebe haben zwischen dem 10. und dem 11. September 2023 am Bautzener Bahnhof ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer fand nur noch das am Fahrradständer angeschlossene Vorderrad vor. Dieser hatte am Abend um 19:30 Uhr das E-Bike im überdachten Fahrradstand angekettet. Als er es am Vormittag um 11:45 Uhr wieder abholen wollte fand er nur noch das Vorderrad vor. Der ...

