Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdacht der Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf den Straßen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 26.05.2023 auf den 27.05.2023 wurden diverse Straßenbeläge im Stadtgebiet von Neustadt/Weinstraße mittels Kreidesprühfarbe mit Schriftzügen versehen. Die Schriftzüge lassen Bezüge zur morgigen Versammlung im Stadtgebiet erkennen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben könnten, werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

