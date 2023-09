Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser mit sechs Migranten in PKW gestoppt

Oberseifersdorf (ots)

11.09.2023 / 19:20 Uhr / Oberseifersdorf

Ein ukrainischer Schleuser hat am Abend des 11. September 2023 mit seinem Opel Zafira sechs Syrer und Algerier von Polen nach Deutschland gebracht. In Oberseifersdorf wurde er von der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz gestoppt.

Um 19:15 Uhr reiste der 41-jährige Ukrainer über die B 178 ein. Den Beamten fiel gleich der stark beladene Kompakt-Van auf. Im Kofferraum saßen mehrere Personen, die sich bei Erblicken der Streife gleich abduckten. Der Fahrer folgte den Anweisungen der Polizisten und hielt sofort an. Allerdings wollte er die kontrollierenden Beamten von seinen Fahrgästen ablenken und stieg sofort aus. Dies gelang ihm nicht. Die Beamten stellten auf dem Beifahrersitz und den beiden hinteren Sitzbänken vier Männer und eine Frau aus Syrien sowie eine Algerierin fest. Die Migranten im Alter zwischen 19 und 48 Jahren konnten keine für die Einreise notwendigen Dokumente vorlegen und wurden in Gewahrsam genommen. Der Fahrer wurde als Schleuser vorläufig festgenommen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Syrer stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die Algerierin soll nach Polen zurückgeschoben werden. Der Ukrainer wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Seine Untersuchungshaft wurde beantragt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat am gestrigen und heutigen Tag in den Bereichen Löbau, Bautzen und Zittau weitere 14 Migranten aufgegriffen.

