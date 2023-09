Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: In Malschwitz, Bautzen und in Weißenberg Geschleuste abgesetzt

Malschwitz, Bautzen, Weißenberg (ots)

Samstag - Am Samstagabend hatte ein aufmerksamer Bürger die Bundespolizeiinspektion Ebersbach darüber informiert, dass er zwischen Baruth und Nechern (Gemeinde Malschwitz) eine größere Personengruppe gesehen habe. Der Streifendienst der Inspektion sowie Streifen der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna gingen diesem Hinweis auf den Grund. Gegen 18.00 Uhr stellten die Einsatzkräfte dann schließlich 32 syrische gemeinsam mit drei türkischen Staatsangehörigen in der Nähe der Weißenberger Straße/S111 fest.

Sonntag - Beamte des Bautzener Polizeireviers nahmen am Bahnhof Bautzen gegen 08.45 Uhr zwei syrische Frauen (22, 30), einen syrischen Mann (42) sowie sieben Kinder im Alter von einem bis sieben Jahre in Gewahrsam. Im Anschluss übernahm die Bundespolizei die weitere Bearbeitung.

Am Sonntagnachmittag sind gegen 17.00 Uhr einem weiteren Bürgerhinweis folgend zwölf Syrer, eine syrische Frau, eine Türkin, ein Türke sowie ein Jordanier in Weißenberg, Weichaer Straße, ergriffen und später zur Dienststelle gebracht worden. In allen drei Fällen handelt es sich um Geschleuste, die von ihren Schleusern abgesetzt wurden. Wer im Zusammenhang mit diesen so genannten Absetzschleusungen z. Bsp. auffällige Fahrzeuge in zeitlicher Nähe beobachtet hat, der sollte sich mit der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Rufnummer 03586 - 7602 - 0 in Verbindung setzen.

