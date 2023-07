Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizei

Wuppertal (ots)

In Remscheid flüchtete am Mittwochabend (12.07.2023, gegen 20:30 Uhr) ein vermutlich alkoholisierter 18-Jähriger auf seinem Mofa vor der Polizei. Polizeibeamte kontrollierten eine Gruppe von Personen, die sich auf der Rader Straße an der Wuppertalsperre aufhielt. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe soll zuvor einen 16-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Nach der Kontrolle und Aufnahme der Personalien, entfernte sich die Gruppe von der Örtlichkeit. Ein vermutlich alkoholisierter 18-Jähriger schob sein Mofa ca. 200 Meter, bevor er sich daraufsetzte und losfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, welcher sich der 18-Jährige auf grob verkehrswidrige Art und Weise, und deutlich schneller als für ein Mofa zugelassener Geschwindigkeit, entzog. In der Sackgasse der Straße Krebsögersteg endete die Flucht des 18-Jährigen. Die Polizisten brachten den Mofa-Fahrer daraufhin zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, das Kennzeichen und vermutlich das Mofa manipuliert waren sowie kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Mofa wurde sichergestellt.(rb)

