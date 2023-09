Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser doch noch gefasst

Bautzen, Görlitz (ots)

06.09.2023 / 13:20 Uhr / Bautzen + Görlitz

Ein Schleuser hat am 6. September 2023 vier syrische Migranten im Bautzener Stadtgebiet abgesetzt. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Mann noch kurz vor seiner Ausreise nach Polen auf der Autobahn 4 gestoppt werden.

Nachdem ein aufmerksamer Bürger gegen 13:00 Uhr der Bundespolizei entscheidende Hinweise zu dieser Absetzschleusung gegeben hatte, konnte 20 Minuten später ein 40-jähriger Ukrainer als Schleuser mit einem grünen Renault Mégane bei Görlitz auf der Autobahn ergriffen werden. Etwa zur gleichen Zeit nahmen weitere Einsatzkräfte in Bautzen die vier eingeschleusten Syrer in Gewahrsam. Sie hatten keine Dokumente dabei. Es handelt sich bei ihnen um vier Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes. Dem Renault-Fahrer wird das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Er wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er musste eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren in Höhe von 400,00 Euro hinterlegen. Außerdem wurde das verbotene Reizstoffspray, das er dabeihatte, eingezogen. Die Migranten stellten ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig weitergeleitet. Bereits in der Nacht zum 6. September hatte die Bundespolizei um 02:00 Uhr in Bautzen neun eingeschleuste Syrer aufgegriffen.

