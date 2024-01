POL-PDNR: Alkoholisierter Partygast beschädigt PKW

Unkel/ Linz (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 19.01.24 bis Samstag, den 20.01.24, 07:00 Uhr kam es in Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden Fahrzeug wurde im Bereich der Einmündung Auf dem Dom / Eschenbrenderstraße der linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden ...

