Gangelt (ots) - Zwischen Samstagnachmittag (23. September), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (25. September), 04.40 Uhr, verschafften sich Einbrecher an der Heinrich-Josef-Otten-Straße nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster Zugang in einen Friseursalon. Von dort gelangten die Täter durch Gipswände in weitere Ladenlokale. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen ...

