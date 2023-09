POL-HS: Fahrerin einer elektrischen Mobilitätshilfe nach Verkehrsunfall gesucht

Wegberg (ots) - Am Nachmittag des vergangenen Freitages (22. September) ereignete sich eine Unfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Ford Kuga handeln soll, beschädigt wurde. Zuvor war ein 40 Jahre alter Wegberger gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreuzherrenstraße in Fahrtrichtung Maaseiker Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Karmelitergasse beschädigte er ein am rechten ...

mehr