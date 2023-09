Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei sucht weißen Ford Kuga nach Unfallflucht

Wegberg (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Freitages (22. September) ereignete sich eine Unfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Ford Kuga handeln soll, beschädigt wurde. Zuvor war ein 40 Jahre alter Wegberger gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreuzherrenstraße in Fahrtrichtung Maaseiker Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Karmelitergasse beschädigte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, vermutlich einem weißen Ford Kuga, der im Bereich des Hecks Beschädigungen aufweisen müsste. Die Polizei sucht nun dieses Fahrzeug. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

