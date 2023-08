POL-FR: Emmendingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Die Polizei ermittelt wegen eines Wohnungseinbruchs in einem Wohngebiet in Weil am Rhein - Haltingen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sie die Täterschaft über eine rückwärtige Terrassentür Zugang zur Wohnung des Geschädigten. In der Wohnung wurde Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Die Polizei sucht nun ...

