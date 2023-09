Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstähle aus Autos

Am Sonntag stahl ein Unbekannter in Heidenheim Gegenstände aus zwei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich ein Verdächtiger am Auto einer 33-Jähriger aufhielt. Diese stellte kurz darauf fest, dass aus ihrem unverschlossenen Auto eine Tasche fehlte. Der Polizei wurde am Sonntag noch ein weiterer Diebstahl bekannt. In der Kastorstraße stand ein Cabrio mit offenem Dach. Aus diesem stahl, mutmaßlich derselbe Täter, gegen 6.40 Uhr Bargeld.

Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um weitere Hinweise von Zeugen zum Täter. Dieser soll männlich und etwa 185 cm groß sein. Der Mann trug einen blauen Trainingsanzug mit Kapuze. Laut Zeugen hatte er ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach hochdeutsch.

++++1823464 1824406 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell