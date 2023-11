Polizei Hamburg

POL-HH: 231109-4. Weitere Erkenntnisse nach Bedrohung mit Schusswaffen an zwei Blankeneser und Bahrenfelder Stadtteilschulen

Tatzeit: 08.11.2023, 10:55 Uhr, 08.11.2023, 14:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Blankenese, Frahmstraße, Hamburg-Bahrenfeld, Mendelssohnstraße

Nach den Bedrohungssituationen an den Stadtteilschulen in Blankenese und Bahrenfeld, in deren Zusammenhang mehrere Kinder und ein Jugendlicher zunächst vorläufig festgenommen wurden, haben die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 124) weitere Erkenntnisse ergeben.

Zunächst wird auf die Pressemitteilung von gestern verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5644593

Die zeitgleich zu den Durchsuchungen des Schulkomplexes durch die Spezialkräfte eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben erste Hinweise auf zwei 12- und 13-jährigen Kinder.

Im Zusammenhang mit der Bedrohungslage an der Stadtteilschule Bahrenfeld wurde neben einem Zwölfjährigen, der auch an dem Vorfall an der Frahmstraße beteiligt gewesen sein könnte, noch ein weiterer Zwölfjähriger, ein 14-Jähriger sowie ein Elfjähriger vorläufig festgenommen. Hierbei stellten die Fahnder auch zwei Spielzeugwaffen sicher.

Die Polizeipressestelle berichtete in der oben angegebenen Pressemitteilung zunächst von einem festgenommenen 13-Jährigen.

Allerdings konkretisierte sich im weiteren Verlauf eine Tatbeteiligung gegen das 13-jährige Kind, sodass die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnanschrift erwirkte. Dieser wurde noch am Abend vollstreckt.

Im Zuge dessen stellten die Ermittler neben Beweismitteln noch eine weitere Spielzeugwaffe sicher.

Alle fünf Festgenommen wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

