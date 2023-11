Polizei Hamburg

POL-HH: 231109-2. Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.11.2023, 18:12 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, In der Hörn

Ein 80-jähriger Senior ertappte gestern, am frühen Abend, zwei Einbrecher in seinem Haus in Hamburg-Bergedorf auf frischer Tat, welche daraufhin flüchteten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Haus des 80-Jährigen und durchsuchten mehrere Räume. Als dieser nach Hause kam und die Haustür aufschloss, erblickte er die beiden Einbrecher auf einer Treppe im Erdgeschoss und schrie diese an. Daraufhin flüchteten die beiden Einbrecher mit erbeutetem Schmuck über eine Hintertür in den Garten und verschwanden unerkannt.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Diensthundeführer und dem Polizeihubschrauber (Libelle 1) führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - bekleidet mit heller Jacke - führte eine Taschenlampe bei sich

Täter 2

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - dunkel bekleidet

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch am Abend die ersten Ermittlungen, welche durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Bergedorf (LKA 172) fortgeführt werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell