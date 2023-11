Polizei Hamburg

POL-HH: 231108-2. Drei Verletzte nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in Hamburg-Altona-Altstadt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.11.2023, 00:52 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Scheplerstraße

Letzte Nacht sollen mehrere bewaffnete Männer ein Lokal in Altona-Altstadt überfallen haben. Hierbei wurden drei Männer unter anderem mit einer Schusswaffe verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere maskierte und mit Messern sowie einer Schusswaffe bewaffnete Täter die anwesenden Gäste und Verantwortlichen der Bar bedroht haben. Nachdem drei der bedrohten Gäste (30,37 und 47 Jahre alt) sich gewehrt hatten, verließen die derzeit unbekannten Täter kurzzeitig die Bar und attackierten wenig später die drei Geschädigten erneut. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 37-jährige Geschädigte eine Schussverletzung am Oberkörper sowie eine Schnittverletzung an der Hand und wurde schwer verletzt. Der 30-jährige so wie der 47-jährige Gast wurden unter anderem durch den Einsatz eines Messers leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen sollen sich im Anschluss aus der Lokalität entfernt haben, wobei zwei der Männer in ein silbernes Fahrzeug gestiegen seien. Zwei weitere Männer seien zunächst zu Fuß in Richtung Gilbertstraße geflüchtet.

Rettungskräfte versorgten die Geschädigten und brachten diese in ein Krankenhaus. Der schwer verletzte 37-Jährige wurde notoperiert und stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die alarmierten Polizisten leiteten mit diversen Funkstreifenwagenbesatzungen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern ein, welche jedoch nicht zur Festnahme der Täter führten. Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen.

Am Tatort sowie im Bereich des Fluchtweges sicherten die Beamten Spuren und stellten diverse Beweismittel sicher.

Die Mordkommission (LKA 41) hat nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und / oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell