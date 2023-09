POL-NOM: Häufung von EC-Kartendiebstählen nach Ausspähen der PIN

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Mittwoch, 06.09.2023, 07.00 - 13.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Mittwoch kam es zwischen 07.00 bis 13.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg. Der beschädigte Pkw VW war in diesem Zeitraum in der Langen Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch eine unbekannte Person wurde der Pkw mit einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend ...

mehr