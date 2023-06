Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Umhängetasche am Lago gestohlen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Eine 19 Jahre alte Frau saß am Samstag (10. Juni) mit einem Begleiter am Lago auf der Seite der Tennisanlage auf einem Steg. Ihre mitgeführte Umhängetasche lag neben ihr. Gegen 19.15 Uhr kamen zwei unbekannte Männer zum Steg. Einer von ihnen sprang ins Wasser und bat die junge Frau und ihre Begleitung kurz darauf, ihm aus dem Wasser zu helfen. Als die beiden der Bitte nachkamen, nahm der zweite Unbekannte die Tasche der Geilenkirchenerin an sich und flüchtete mit einem Fahrrad. Der Mann, der zuvor im Wasser war, entfernte sich daraufhin auch. Der Taschendieb war etwa 185 Zentimeter groß und hatte dunkle Augen. Er trug ein schwarzes kurzärmliges Hemd mit weißem Muster und hatte einen Dreitagebart. Seine Flucht trat er mit einem dunklen Damenfahrrad an. Der Mann, der sich aus dem Wasser helfen ließ, trug eine graue kurze Jogginghose und war etwas kräftiger als sein Begleiter. Beide Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

