Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 161 vom 11.06.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Himmerich - Polizeihubschrauber nach Raub im Einsatz

Am frühen Morgen des 11.06.2023 wurde der Besucher einer Heinsberger Diskothek Opfer einer Raubstraftat. Demnach hatte der 25-jährige Erkelenzer die Tanzveranstaltung gerade verlassen, als er auf einem nahegelegenen Gehweg einen Faustschlag von einer Person erhielt und eine weitere Person seine Geldbörse an sich nahm. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter von Himmerich aus in Richtung Hückelhoven-Hilfarth. In die sofortige Fahndung wurden starke Polizeikräfte sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Nach Hinweisen eines Zeugen konnte die Suche eingegrenzt werden und beide Täter in einem Versteck an einer Straßenbrücke gestellt werden. Es handelte sich um einen 26-jährigen aus Hückelhoven und einen 22-jährigen aus Geilenkirchen, die beide festgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeibehörde Heinsberg.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Brachelen - Radfahrer stürzt

Gegen 11.40 Uhr des 10.06.2023 befuhr ein Radfahrer die Feldgemarkung zwischen der Straße "Lachend" und der Rischmühlenstraße. Ohne Fremdeinwirkung kam der 76 Jahre alter Linnicher aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Verkehrskommissariat Heinsberg ermittelt zur Unfallursache.

