POL-HS: Polizeibericht Nr. 160 vom 10.06.2023

Erkelenz (ots) - Am kommenden Dienstag (13. Juni) findet auf dem Parkplatz des Wohnmobilcenters Erkelenz an der Gewerbestraße Süd in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr eine Präventionsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Heinsberg zum Thema Ferienreiseverkehr statt. Der Sommer ist die Hauptreisezeit im Jahr und viele Menschen zieht es über die Autobahnen in die Ferne. In diesem Zusammenhang sind auch immer wieder ...

