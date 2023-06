Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Präventionsveranstaltung zum Ferienreiseverkehr

Erkelenz (ots)

Am kommenden Dienstag (13. Juni) findet auf dem Parkplatz des Wohnmobilcenters Erkelenz an der Gewerbestraße Süd in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr eine Präventionsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Heinsberg zum Thema Ferienreiseverkehr statt. Der Sommer ist die Hauptreisezeit im Jahr und viele Menschen zieht es über die Autobahnen in die Ferne. In diesem Zusammenhang sind auch immer wieder Überladungen beziehungsweise falsche Beladungen festzustellen. Die Sicherung der Ladung ist auf dem Hin- und Rückweg in den Urlaub mehr als eine Pflicht - sie beugt auch schweren Verletzungen durch herumfliegende Gepäckstücke vor. Am Dienstag können sich Interessierte durch die Polizei Heinsberg vor Ort zum Thema Ladungssicherung beraten und ihre Achslast mittels Radlastwaage überprüfen lassen. Aber nicht nur die Gewichtsverteilung von Wohnwagen spielt eine Rolle, sondern auch die richtige Sicherung gegen Diebstahl. Die Kriminalprävention berät während der Veranstaltung umfangreich über Diebstahlssicherung der Fahrzeuggespanne und Fahrräder/Pedelecs, aber auch, wie man sich und sein Zuhause vor und während des Urlaubs vor Kriminellen schützen kann.

