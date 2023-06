Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 158 Nachtrag und Richtigstellung

Verkehrsunfälle:

Heinsberg-Randerath, Sandberg, Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 22:40 Uhr stießen zwei entgegenkommende Pkw in Heinsberg-Randerath auf der Straße "Sandberg" Frontal zusammen. Ein 55-jähriger aus Heinsberg befuhr die Straße "Am Sandberg" aus Richtung Feldstraße kommend in Richtung Dremmen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Heinsberger mit einer 21-jährigen Beifahrerin die Straße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe von Haus-Nr. 80 kam es zum Frontaltzusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht in Verdacht, den Pkw unter Drogeneinfluss geführt zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Korrigierter Bericht; bei dem vorangegangen Polizeibericht wurden die Altersangaben versehentlich vertauscht.

