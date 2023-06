Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 158 vom 08.06.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Heinsberg-Randerath, Sandberg, Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 22:40 Uhr stießen zwei entgegenkommende Pkw in Heinsberg-Randerath auf der Straße "Sandberg" Frontal zusammen. Ein 22-jähriger aus Heinsberg befuhr die Straße "Am Sandberg" aus Richtung Feldstraße kommend in Richtung Dremmen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger Heinsberger mit einer 21-jährigen Beifahrerin die Straße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe von Haus-Nr. 80 kam es zum Frontaltzusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht in Verdacht, den Pkw unter Drogeneinfluss geführt zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Straftaten

Geilenkirchen, Theodor-Heuss-Ring - Diebstahl aus Kfz / Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Dienstag, 06.06.2023, 21:00 Uhr bis 07.06.2023, 07:00 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw die Fensterscheibe mit einem Stein eigeworfen. Ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg, -Holthausen, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße, - Sachbeschädigung an Kfz

An einem vor einem Schnellrestaurant geparkten Pkw wurde der Seitenspiegel durch Gewalteinwirkung beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Umfeld angetroffen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung.

