Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Dachdecker entwenden Schmuck

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr waren in Bad Nenndorf falsche Dachdecker unterwegs. Die angeblichen Handwerker haben ihre Dienste angeboten. Zum Tatablauf; eine Person verstrickte den/die Bewohner in ein Gespräch, ein weiterer angeblicher Handwerker betrat in der Zeit das Haus und entwendete Münzen, Ketten Uhren und anderen Schmuck. Geschädigt ist eine 86-jährige Nenndorferin. Die Personen trugen Arbeitskleidung in beige/grau und waren kräftiger Statur. Die angeblichen Dachdecker versuchten es an einer anderen Anschrift erneut, jedoch kam es dem Hauseigentümer komisch vor und er verwies die falschen Handwerker. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter 05723/74920.

