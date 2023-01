POL-NI: Obernwöhren - Polizei sucht Eigentümer zu aufgefundenem Werkzeug

Nienburg (ots) - (KEM) Am gestrigen Morgen, den 17.01.2023, ereignete sich gegen 5.40 Uhr an der Berliner Straße/Hillweg in Rinteln ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der Verletzte erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Rintelner mit seinem BMW den Hillweg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Berliner Straße ...

mehr