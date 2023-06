Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brände bei Gartenarbeiten

Erkelenz-Katzem / Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Bei Gartenarbeiten mittels Unkrautbrennern kam es zu zwei Bränden, die von den Feuerwehren gelöscht werden mussten. Dienstagnachmittag (06. Juni) fing gegen 14.40 Uhr in Katzem auf einem Grundstück an der Jägerstraße ein Holzunterstand sowie eine Gartenhütte Feuer. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Bereits am Vortag (05. Juni) kam es in Schaufenberg am Bonifatiusweg gegen 17.30 Uhr ebenfalls zu einem Brand nach der Nutzung eines Gasbrenners. Eine brennende Hecke, die entlang des Klinkers bis zum Dachstuhl reichte, drohte auf das Haus überzugreifen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Es entstanden lediglich Schäden an der Regenrinne sowie an der Dachpfette.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell