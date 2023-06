POL-HS: Bargeld aus Pkw entwendet

Erkelenz-Katzem / Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Bei Gartenarbeiten mittels Unkrautbrennern kam es zu zwei Bränden, die von den Feuerwehren gelöscht werden mussten. Dienstagnachmittag (06. Juni) fing gegen 14.40 Uhr in Katzem auf einem Grundstück an der Jägerstraße ein Holzunterstand sowie eine Gartenhütte Feuer. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Bereits am Vortag (05. Juni) kam es in Schaufenberg am Bonifatiusweg gegen 17.30 Uhr ebenfalls zu einem ...

