Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in Wohnung

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.05.2023 wurde ein körperlich beeinträchtigter 66-jähriger in seinem Wohnhaus in der Bad Dürkheimer Sonnenwendstraße von zwei unbekannten Tätern beraubt. Diese sollen sich zuvor als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ausgegeben haben. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Geschädigte Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt, bekleidet mit Jeans und Sweatshirt.

Wer hat am 05.05.2023 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich der Sonnenwendstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Kriminaldauerdienst Ludwigshafen aufzunehmen, Tel. 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell