Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flüchtiger LKW-Dieb nach Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz-Houverath/Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08. Juni) wurde die Polizei gegen 14 Uhr über den Fahrer eines Lastkraftwagens informiert, der zuvor in der Ortschaft Ratheim mehrere Fahrzeuge beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Im Rahmen der Fahndung trafen die Polizisten auf der Kreisstraße 22 zwischen Ratheim und Hilfarth auf den LKW. Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Kurze Zeit später verlor der Mann im Bereich der Straßen Kaphof/Kaphofweg unmittelbar vor einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im tiefer liegenden Böschungsbereich kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Der flüchtige Fahrer, ein 28 Jahre alter Hückelhovener, verletzte sich hierbei. Nach ersten Erkenntnissen war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Lastkraftwagen zwischen Mittwoch (07. Juni) und Donnerstag (08. Juni) in Houverath bei einem Firmeneinbruch entwendet wurde. Ob der Fahrer auch den Einbruch begangen hat, klärt nun die Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 28-Jährige soll am Freitag (09. Juni) mit einem Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell