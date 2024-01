Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streit unter Lebensgefährten, Freundin zurückgelassen

Rengsdorf (ots)

Am Samstagnachmittag befanden sich zwei Lebensgefährten im PKW auf dem Rückweg zu ihrer Wohnanschrift. Während der Fahrt kam es zum Streit, so dass die Fahrerin anhielt und ihren Beifahrer aufforderte, auszusteigen. Im Rahmen dessen eskalierte die Situation derart, dass der Beifahrer seine Lebensgefährtin körperlich angriff und verletzte. Weiterhin nahm er den Fahrzeugschlüssel an sich und fuhr ohne seine Lebensgefährtin davon. Der Beifahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, aufgrund dessen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

