POL-MFR: (1454) Jugendlicher meldete Raubüberfall - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Schwabach (ots) - An ein Mehrfamilienhaus in Schwabach hat ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (14./15.12.2023) ein Graffiti angebracht. Die Schmiererei enthält auch ein Hakenkreuz. Das Graffiti war am Freitag an dem Gebäude in der Höllgasse entdeckt worden und ist wahrscheinlich in der Zeit ab Donnerstagabend (18:00 Uhr) dort angebracht worden. ...

