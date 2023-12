Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1452) Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Weißenburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (14./15.12.2023) versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Weißenburg einzubrechen. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen.

Der Einbrecher verschaffte sich mutmaßlich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Do) und 18:00 Uhr (Fr) über eine Kellertür Zugang zum Wohnhaus in der Geheimrat-Dr.-Dörfler-Straße. Der Versuch, anschließend eine weitere Tür zum Keller des Gebäudes zu öffnen, scheiterte offenbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

