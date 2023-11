Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Mehrere Anrufer und eine brandtote Person riefen die Feuerwehr Kiel auf den Plan

Kiel (ots)

15.11.2023, 16:47 Uhr

Um 16:47 Uhr erreichten die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über ein Feuer in einem Wohnhaus am dem Wilhelm-Lobsien-Weg in Kiel Pries. Die Anrufer gaben an, dass eine Wohnung brenne und Flammen und Rauch deutlich sichtbar wären. Aufgrund des dramatischen Meldebildes und der vielen Anrufe wurde ein Großaufgebot an Feuer- und Rettungskräften zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Löschzüge bestätigte sich ein ausgedehnter Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung gingen sofort mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in die verrauchten Bereiche vor. Leider wurde eine Person bereits tot aufgefunden und konnte nicht mehr gerettet werden. Das Feuer war so intensiv, dass eine Wohnung unbewohnbar geworden ist. Die Rauchentwicklung war zeitweise bis zur Fördestraße wahrnehmbar. Im Einsatz waren die Nordwache, Hauptwache, Freiwillige Feuerwehr Schilksee, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Insgesamt waren 40 Feuer- und Rettungskräfte mit 17 Einsatzfahrzeugen eingesetzt. Die Gesamteinsatzdauer betrug etwa 120 Minuten.

