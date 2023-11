Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: PKW gegen Baum in Kieler Innenstadt.

Kiel (ots)

Am 03.11.2023 erreichte um 23:20 Uhr ein Notruf die Leitstelle Mitte, in dem ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet wurde. Ein PKW ist in Kiel, Wall, gegen einen Baum geprallt und wurde dabei so stark beschädigt, dass der Fahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die alarmierten Rettungskräfte trafen bereits nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ein und leiteten unverzüglich die technische Rettung ein. Mit hydraulischem Rettungsgeräten wurde das beschädigte Fahrzeug geöffnet sodass der Fahrer gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Er wurde an der Einsatzstelle notärztlich versorgt und anschließend in das Universitäts- Klinikum Kiel transportiert. Weitere Personen kamen bei diesem Unfall nicht zu Schaden. Angaben zur Unfallursache oder dessen Hergang können bislang nicht getätigt werden. Bei diesem Einsatz waren insgesamt 24 Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte eingesetzt.

