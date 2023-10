Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raub an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr wurden einer 64-jährigen Dame, an der Bushaltestelle Neckarhalle in der Heddesheimer Straße, von zwei jungen Männern, ihre beiden Goldketten vom Hals gerissen. Die beiden Täter gingen die Dame zunächst körperlich an, schubsten ihr nach dem erfolgreichen Entreißen der Goldketten den mitgeführten Rollator weg, wodurch diese zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Im Anschluss gingen beide flüchtig.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person - 160cm; - circa 20 Jahre alt - Schmal - Dunkle / schwarze Jacke mit Jeanshose - Dunkle Haare - Dunkler Teint, kein Bart

2. Person - etwa 165cm - circa 25 Jahre alt - Etwas kräftiger als die erste Person - Jeans (Bluejeans) - T-Shirt, helle Farbe - Etwas hellere Hautfarbe wie die erste Person

Neben den beiden Tätern sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, und bittet darum, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei eine blonde Frau, die der älteren Dame nach ihrem Sturz zu Hilfe geeilt ist und den Tätern hinterherrannte, sich unter der genannten Nummer zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell