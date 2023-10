Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall auf der L 598

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 24-jährige Fahrer eines VW wurde am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr von einem Wildschwein überrascht, welches plötzlich die Fahrbahn querte, als dieser auf der L 598 in Richtung Walldorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Wildschwein rannte nach dem Zusammenstoß weiter und konnte in der näheren Umgebung nicht mehr aufgefunden werden.

