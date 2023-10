Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrer eines Motorrollers bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 06.00 Uhr ereignete sich auf der Sandhäuser Straße von Heidelberg-Kirchheim kommend in Richtung Sandhausen ein Unfall zwischen einem BMW und einem Motorroller. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 31-jährige Fahrer eines BMW durch ein entgegenkommendes Auto geblendet, verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und fuhr auf seiner Fahrspur äußerst weit rechts. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung vorausfahrenden 41-jährigen Fahrer eines Motorrollers und streifte diesen beim Vorbeifahren, sodass dieser zu Sturz kam. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

