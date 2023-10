Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger mit knapp 1 Promille im Fahrzeug unterwegs

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 23.15 Uhr die B 3 und fiel hierbei einer Polizeistreife ins Auge. In der Zentgrafenstraße konnte er durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrollmaßnahmen stellten diese deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein an der Kontrollörtlichkeit freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Er musste seinen Fahrzeugschlüssel vorerst bei den Polizeibeamten lassen und darf ihn nach Erlangen seiner Nüchternheit wieder abholen. Bis dahin wurde ihm das Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr untersagt. Ob er sich noch in der Probezeit befindet und der Vorfall Konsequenzen mit sich zieht, wird derzeit durch die Führerscheinstelle geprüft.

