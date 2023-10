Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/B 39/Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffällige Fahrweise entlarvt zahlreiche Straftaten

Hockenheim/B 39/Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 18.20 Uhr befuhr ein Streifenwagen die B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Hierbei fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge, blinkte nicht beim Fahrstreifenwechsel und fuhr Schlangenlinien. Die Beamten überholten den Fahrer zwischen den Abfahrten Hockenheim Nord und der Abfahrt auf die L 722, machten durch Einschalten des Blaulichtes auf sich aufmerksam und forderten den Fahrer auf, ihnen zu folgen. Dieser sollte bei der Abfahrt auf die L 722 ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten setzten den Blinker und fuhren auf den Verzögerungsstreifen. Zu diesem Zeitpunkt folgte ihnen der Fahrer in seinem Fahrzeug. Als der Streifenwagen bereits im Bereich der Abfahrt war, beschleunigte der Fahrzeugführer und zog wieder nach links auf den rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen. Die Beamten verfolgten den 53-jährigen Fahrzeugführer weiter. Dieser fuhr mit normaler Geschwindigkeit weiter in Richtung Schwetzingen und konnte schließlich beim Übergang zur B 291 eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Aussteigen schwankte der 53-Jährige leicht und musste sich an der Fahrertür festhalten. Ohne weitere Nachfrage gab er an, dass er keinen Führerschein habe. Während des Gesprächs war in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs bereits seit mehreren Jahren abgelaufen sind und zuvor auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Die HU-Plakette und die Zulassungsplakette, die auf dem Kennzeichen angebracht waren, waren eine Fälschung.

Der 53-Jähriger muss sich nun wegen zahlreicher Delikte verantworten. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

