POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin stürzt mit 1,9 Promille

Mannheim (ots) - Am Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr entwendete eine derzeit noch unbekannte Täterschaft Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Wohnung in der Spinnereistraße. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und erbeutete Goldschmuck. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, ...

