POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge konnte beobachten, wie am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein dunkelblauer Range Rover die Fohlenweide befuhr. Bei einem Wendemanöver fuhr der unbekannte Fahrzeugführer gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend fuhr er in Richtung Mannheimer Straße davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem Unfall entstand ein Streifschaden an der rechten hinteren Tür.Wie hoch der entstandene Schschaden ist, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug und dessen Fahrer haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

