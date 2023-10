Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Antikgeschäft - Antike Münzen entwendet

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum vom 02.10.2023, 18:00 Uhr bis 03.10.2023, 15:00 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise über den Hintereingang in ein Mehrfamilienhaus in der Hanauer Straße ein. Anschließend hebelte die unbekannte Täterschaft die Nebeneingangstür eines Antikgeschäfts auf. Im Geschäft wurden gewaltsam mehrere Glasvitrinen, Schubladen und Schränke geöffnet und dabei teilweise beschädigt. Die unbekannte Täterschaft entwendete mehrere Silbermünzen, Uhren und Schmuck und flüchtete anschließend über den Hintereingang. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Schätzungen auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterschaft oder der Tat an sich haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden, unter: 0621 777690. Sollten Sie Hinweise zum Verkauf von mehreren antiken Münzen erhalten, wenden sie sich bitte ebenfalls an das zuvor genannte Polizeirevier.

