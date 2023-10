Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Schwerer Verkehrsunfall in der Kieler Innenstadt

Kiel (ots)

Am 18.10.2023 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Kieler Innenstadt in Höhe Stresemannplatz. Gegen 16.40 Uhr meldeten mehrere Anrufende einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und bewusstlosen Personen. Aufgrund der Notrufe wurde ein Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Erste Meldungen eines PKW, der in eine Menschenmenge gefahren sei, bestätigten sich nicht.

Die ersten Einsatzkräfte waren nach weniger als 2 Minuten vor Ort und bestätigten eine Einsatzlage. Zwei PKW waren auf der Kreuzung kollidiert, wobei ein PKW mit dem Eingangsbereich des neuen Rathauses kollidierte. Unter den vier Verletzten wurde eine weibliche Person unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus verbracht.

Rund 40 Einsatzkräfte der Haupt- und Ostwache sowie des Rettungsdienstes waren vor Ort. Um 18.22 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell