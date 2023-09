Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Busfahrer angegangen

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) ging ein bislang unbekannter Täter einen Busfahrer in der Zugspitzstraße körperlich an und verletzte diesen dabei leicht.

Gegen 07.00 Uhr schlug der bislang unbekannte Fahrgast zunächst gegen die Fahrerkabine und beleidigte den Busfahrer mehrfach. Anschließend schlug der bislang unbekannte den Busfahrer offenbar auf den Hinterkopf. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre, 170-180 cm, hellbraune/blonde, schulterlange lockige Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, dunkler Rucksack.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

