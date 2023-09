POL Schwaben Nord: Von Unbekanntem angerempelt

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am vergangenen Freitag (01.09.2023) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.45 Uhr steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Werbeprospekte in einem Briefkasten in der Von-Richthofen-Straße in Brand. Es entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer ...

