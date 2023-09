Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gullideckel herausgehoben

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am heutigen Mittwoch (06.09.2023) hob ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Gullideckel in der Hofrat-Röhrer-Straße aus dem Schacht. Eine Polizeistreife drehte den Gullideckel schließlich wieder ordnungsgemäß in den Schacht zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

