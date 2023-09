Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Großbrand in Kiel-Wellsee

Kiel (ots)

Heute am frühen Morgen gegen 3:15 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer in einer Lagerhalle nach Kiel-Wellsee in die Segeberger Landstraße gerufen.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine ca. 15 x 30 Meter große Halle eines Handwerksbetriebes im Vollbrand. Mehrere geparkte PKW standen ebenfalls in Flammen. Durch einen massiven Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Insgesamt wurden fünf Löschrohre sowie über die Drehleiter ein Wenderohr eingesetzt. Nach ca. 90 Minuten war das Feuer unter Kontrolle.

Im Einsatz waren die Haupt- und Ostwache der Berufsfeuerwehr sowie die Löschzügen Wellsee und Elmschenhagen der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 70 Einsatzkräften.

Zur Zeit dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Aufgrund des Brandes war bis in die Kieler Innenstadt deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Personen kamen nicht zu Schaden.

